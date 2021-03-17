Інтервал між двома щепленнями CoviShield збільшили до 90 днів Суспільство | 17-03-2021, 10:34 0 87 За рекомендаціями Національної технічної групи експертів Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів.



Джерело: заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко



Пряма мова: "Враховуючи позицію НТГЕІ (Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики – ред.) та результати міжнародних досліджень оперативним штабом МОЗ було прийнято рішення, що для досягнення максимального рівня імунного захисту при вакцини від Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1 nCov-19 Cоrona Virus (рекомбінована)), виробництва Serum Institute of India та SK Bioscience, доцільно збільшити початковий інтервал між дозами.



Це не суперечить інструкції виробника, яка передбачає такий інтервал в рамках 4 - 12 тижнів".



Деталі: Обговорювати доцільність збільшення терміну почали після того, як 6 березня 2021 року в журналі The Lancet була оприлюднена інформація щодо ефективності однодозної схеми вакцинації з введенням другої, ревакцинальної, дози через 12 тижнів.



Раніше за проміжними результатами чотирьох рандомізованих контрольованих досліджень, проведених у Бразилії, Південній Африці та Великобританії, для швидкого досягнення найбільшої користі для здоров’я уряд Великобританії прийняв політику введення якомога більшої кількості перших доз та відтермінування другої дози вакцини ChAdOx1 nCoV-19 до 12 тижнів після введення першої дози.



За словами Ляшка, при аналізі даних клінічних досліджень ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становила 76,0% з 22 по 90 день, і рівень антитіл зберігався протягом цього періоду з мінімальним зниженням.



Зі стратегією імунізації з більшим інтервалом ефективність вакцини була значно вищою: 81,3% після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше.



За результатами цієї публікації збільшити до 12 тижнів інтервали між першою та другою дозою рекомендували своїм міністерствам також експерти Канади, Німеччини, Франції.



За словами Ляшка, впровадження цієї рекомендації потребуватиме від МОЗ України незначного корегування підходів до проведення вакцинальної кампанії на перших етапах.



На 17 березня заплановано селекторну нараду з регіонами для роз’яснення деталей впровадження зазначеної рекомендації.



Передісторія:



Іноземні ЗМІ повідомляли, що станом на 8 березня було відомо про 37 серйозних реакцій на вакцину "AstraZeneca": 15 випадків тромбоемболії легеневої артерії та 22 випадки тромбозу глибоких вен після вакцинації в Євросоюзі та Великій Британії.

Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca не знайшла доказів утворення тромбів від їхньої вакцини.

Індонезія та низка держав ЄС призупинили вакцинацію препаратом від AstraZeneca із запобіжною метою. Серед них: Швеція, Данія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Словенія, Латвія.

Натомість. Польща не стала відмовлятися від цієї вакцини. Не хочуть припиняти використання "AstraZeneca" Канада та Велика Британія (хоча Ірландія призупинила вакцинацію нею).

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що поки що не існує жодного доведеного зв'язку між вакцинацією та побічними ефектами. Європейське агентство з лікарських засобів заявило те ж саме. 18 березня воно проведе спецзасідання з цього приводу.