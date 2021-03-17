Декларування доходів громадян, отриманих у 2020 році Суспільство | 17-03-2021, 11:54 0 72



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що доходи одержані протягом 2020 року від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, сукупний розмір яких перевищує 2 гектари чи здається в оренду, та з яких не утримано податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, мають бути відображені в декларації про майновий стан і доходи в термін до 1 травня 2021 року та сплачено відповідні податки і збори до 1 серпня 2021 року (п.п.165.1.24 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України).













