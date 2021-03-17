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НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВИЛУЧИЛИ ПОТУЖНІ ВІДЕОКАРТИ
|Суспільство | 17-03-2021, 12:02
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В пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, громадянин України втратив дороговартісні комплектуючі до комп’ютерної техніки.
Поглиблений огляд автомобіля, яким наш співвітчизник повертався до України, було ініційовано співробітниками прикордонної служби. Справа в тім, що охоронці кордону мали завчасну інформацію про можливе незаконне переміщення через кордон товарів та речей даним громадянином.
У результаті огляду мікроавтобусу, яким керував чоловік, у багажному відділенні було виявлено 5 комп’ютерних відеокарт. Приблизна вартість незадекларованих комплектуючих становить понад 200 000 гривень.
Товар вилучено співробітниками митниці.
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