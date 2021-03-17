НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВИЛУЧИЛИ ПОТУЖНІ ВІДЕОКАРТИ Суспільство | 17-03-2021, 12:02 0 67



В пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, громадянин України втратив дороговартісні комплектуючі до комп’ютерної техніки.

Поглиблений огляд автомобіля, яким наш співвітчизник повертався до України, було ініційовано співробітниками прикордонної служби. Справа в тім, що охоронці кордону мали завчасну інформацію про можливе незаконне переміщення через кордон товарів та речей даним громадянином.

У результаті огляду мікроавтобусу, яким керував чоловік, у багажному відділенні було виявлено 5 комп’ютерних відеокарт. Приблизна вартість незадекларованих комплектуючих становить понад 200 000 гривень.

Товар вилучено співробітниками митниці.