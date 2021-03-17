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Майже 93 млн гривень акцизного податку сплачено до місцевого бюджету Львівщини суб'єктами господарювання з роздрібної торгівлі підакцизних товарів
|Суспільство | 17-03-2021, 12:12
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Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-лютого 2021 року до місцевого бюджету Львівщини сплачено 92,6 млн грн акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання Львівської області роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що на майже 23 млн грн або на 32,9 відс більше в порівнянні з минулим роком.
У лютому 2021 року до місцевого бюджету Львівщини надійшло майже 43 млн грн податку, що на понад 10 млн грн або на 31,1 відс більше в порівнянні з минулим роком.
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