Майже 93 млн гривень акцизного податку сплачено до місцевого бюджету Львівщини суб'єктами господарювання з роздрібної торгівлі підакцизних товарів Суспільство | 17-03-2021, 12:12 0 92



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-лютого 2021 року до місцевого бюджету Львівщини сплачено 92,6 млн грн акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання Львівської області роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що на майже 23 млн грн або на 32,9 відс більше в порівнянні з минулим роком.



У лютому 2021 року до місцевого бюджету Львівщини надійшло майже 43 млн грн податку, що на понад 10 млн грн або на 31,1 відс більше в порівнянні з минулим роком.



