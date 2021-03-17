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Народний дім Брюхович запрошує до участі у фестивалі IvasiukFest II

Суспільство | 17-03-2021, 12:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    
Народний дім смт Брюховичі продовжує власні традиції та робить вже другий фестиваль пам'яті Володимира Івасюка — IvasiukFest II. Захід проведуть у цю неділю, 21 березня (або офлайн, або онлайн, залежно від епідситуації).

Фестиваль має на меті об'єднувати людей та давати нове дихання музичним творам Івасюка.

«Якщо ви народний дім, музична школа, мистецьке об'єднання, вокальна студія чи просто любите пісні Івасюка — телефонуйте та уточнюйте деталі щодо участі: +380633684041 та 0988510098», — закликають організатори.

Додамо, Володимир Івасюк вкрай символічна особа для Брюхович: на його честь у просвіті селища проводять вже другий музичний фестиваль, а на її подвір'ї встановлений пам'ятник митцю.
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