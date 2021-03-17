Шановні платники! Оцініть переваги електронного звітування. Адже це завжди швидко, зручно та безпечно! Суспільство | 17-03-2021, 13:36 0 63

Подання податкової звітності в електронному вигляді має багато переваг як для платників податків, так і для податкової служби.

Скоритавшись звітуванням в електронному вигляді, можна отримати:

економію робочого часу, а також власних коштів на придбання бланків звітних документів (немає необхідності відвідувати податкову інспекцію, купувати бланки звітності);

звітність, надіслана до податкового органу електронною поштою через мережу Інтернет із застосуванням посилених сертифікатів ключів електронного цифрового підпису будь-якого Акредитованого центру сертифікації ключів, не потребує дублювання на паперових носіях, а також їх зберігання;

уникнення витрачання часу у чергах при поданні звітності, оскільки достатньо її лише сформувати в електронному вигляді за допомогою спеціальних програм та передати через мережу Інтернет до податкового органу;

гарантію автоматичної перевірки підготовлених доктеументів на наявність арифметичних помилок та описок;

суттєве скорочення термінів проведення перевірки щодо правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ та забезпечення своєчасного їх відшкодування платнику податку;

оперативне оновлення форматів подання документів в електронному вигляді по телекомунікаційним каналам зв'язку (у разі зміни форм податкових декларацій, інших документів, які є підставою для нарахування і сплати податків, або при введенні нових форм декларацій платник податків автоматично отримує можливість оновлення версій форматів);

інформацію щодо стану розрахунків стосовно сплати податків та заборгованості перед бюджетом (податковий орган щомісячно висилає повідомлення про наявну заборгованість перед бюджетом);

підтвердження доставки звітності (податковий орган висилає квитанцію про отримання податкової декларації каналами телекомунікаційного зв'язку);

конфіденційність інформації;

оперативність обробки отриманої інформації у податковому органі.



Отримати безкоштовно електронні ключі можна в приміщенні адміністративного будинку Головного управління ДПС у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 35 за попереднім записом по телефону 297-35-05.

Ключ ЕЦП дійсний два роки. Якщо строк дії ключа закінчується, за новим не треба йти до податкової. Вам потрібно встановити на комп'ютер програму «ІІТ Користувач ЦСК-1».

Ще можна це робити онлайн. На сайті Кваліфікованого постачальника електронних послуг податкової перейдіть на сторінку повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом.

Додайте ключ, введіть пароль і підтвердить, що підписуєте договір «Про надання електронних довірчих послуг».

Крім того, ЕЦП можна отримати й у банку, якщо він має свій АЦСК. Так, ПриватБанк видає своїм клієнтам ключі ЕЦП, якими можна підписувати податкову звітність, документи, використовувати для входу в кабінет платника.

