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1000 доларів США за зміну запобіжного заходу: у Львові затримали поліцейського
|Суспільство | 17-03-2021, 15:59
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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затримано оперуповноваженого одного з відділів поліції Львівського районного управління ГУ НП у Львівській області за зловживання впливом та отримання за це неправомірної вигоди (ч.3 ст.369-2 КК України).
За даними слідства, поліцейський вимагав у жительки Львова 1000 доларів США. Натомість обіцяв вплинути, аби її чоловіку змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт аж до вирішення питання про передачу компетентним органам Словацької Республіки.
Поліцейського затримано в порядку ст.208 КПК України, безпосередньо під час отримання коштів.
За результатами проведених обшуків за місцем роботи та проживання затриманого вилучено мобільні телефони, флеш-носії інформації та банківські картки. Також вилучено автомобіль «Мерседес», яким користувався фігурант, та в якому знаходився предмет неправомірної вигоди - 1000 доларів США.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії, після їх завершення буде вирішуватися питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.
Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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