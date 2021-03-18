Василь Кресяк, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області, про проведені заходи скорочення податкового боргу податковими органами області Суспільство | 17-03-2021, 16:28 0 90



Про проведені заходи скорочення податкового боргу податковими органами області розповів Василь Кресяк, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області: “З метою забезпечення скорочення податкового боргу податковими органами області у січні-лютому поточного року вжито ряд заходів, в тому числі:



- описано майна в податкову заставу на суму понад 365 млн грн;



- направлено 6 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 15,2 млн грн;



- направлено 5 позовів до суду щодо звернення стягнення на активи боржників через ДВС на суму 0,3 млн грн;



- стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 15,0 млн гривень.



В результаті цих та інших заходів з початку року майже 33 млн грн погашено податкового боргу живими коштами (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).



Cтаном на 01.03.2021 року сума податкового боргу до Зведеного бюджету за даними ІС склала майже 3 млрд гривень.



Заборгованість зі сплати єдиного внеску по області станом на 01.03.2021 року cкладає понад 937 млн грн, в т.ч.: – 570,2 млн грн по юридичних особах та – 367,1 млн грн по фізичних особах.



З загальної суми боргу по області підприємства вугільної галузі заборгували майже 408 млн грн, або 43,5 відсотка. Заборгованість структурних підрозділів ДП «Львіввугілля» складає майже 393 млн гривень.



З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2021 році, за даними територіальних підрозділів, скеровано до органів державної виконавчої служби 921 вимогу про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 63,6 млн гривень.”





