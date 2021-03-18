На Херсонщині знову сталася масова загибель птахів Суспільство | 18-03-2021, 09:02 0 67 На Херсонщині загинули червонокнижні птахи - 18 сірих журавлів та 20 огарів.



Джерело: "Укрінформ", цитуючи директора Біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктора Гавриленка, Херсонська ОДА



Пряма мова Гавриленка: "Вчора (загинули) 18 сірих журавлів і 20 огарів. У всіх ті самі ознаки отруєння препаратом групи бродифакум. У рамках кримінального провадження були проведені слідчі дії, взяті проби".



Деталі: Мертвих птахів виявили на полях.



Як розповів Гавриленко, він бачив близько 20 журавлів, що "ледь-ледь підлітають, троє птахів повільно побрели від людей у болото – вони є "кандидатами на вимирання".



За його словами, "справжня біда буде, коли незабаром через цю територію пролітатимуть тисячі птахів".



Перший заступник голови Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислав Седик повідомив, що причиною масової загибелі птахів стало зерно, протравлене препаратами на основі бродифакуму. Ці препарати вносять фермери для боротьби з гризунами.



Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила рекомендувати з 18 березня призупинити на три тижні застосування на Херсонщині препаратів з бродифакумом.



Передісторія:



У січні поліція взялася розслідувати масову загибель птахів в заповіднику "Асканія-Нова": тоді за тиждень вимерли близько 185 сірих журавлів, що внесені до Червоної Книги.

Однією з версій слідчих є те, що журавлі могли харчуватись зерном, обробленим хімікатами, яке посіяне фермерами на навколишніх полях для боротьби з гризунами.

23 лютого в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" знову масово загинули птахи. Держпродспоживслужба встановила, що птахи загинули через отруту проти гризунів.