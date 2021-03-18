Окупанти дев’ять разів порушили "тишу" на Донбасі, без втрат Суспільство | 18-03-2021, 09:11 0 76 Протягом доби 17 березня окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Пісків та Гнутового окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у передмісті Луганського загарбники обстрілювали українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.



Поблизу селища Світлодарське окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік населеного пункту Новотошківське – з підствольних гранатометів.



На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.