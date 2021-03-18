Внесено зміни до форми та порядку складення Акта (довідки) перевірок з трансфертного ціноутворення Суспільство | 18-03-2021, 10:35 0 53

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що з 12.03.2021 діє нова форма Акта (довідки) перевірок з трансфертного ціноутворення (ТЦУ) та вимоги до його (її) складання.

Так, наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2020 № 806 «Про внесення змін до форми акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» та вимог до його (її) складання» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 26.02.2021 за № 248/35870)(далі – Наказ № 806) викладено у новій редакції:

форму Акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки»;

вимоги до складення форми акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки».

Вимоги приведено у відповідність до Закону України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» із змінами, яким передбачено зміни та доповнення до ст. 39 Податкового кодексу України.

З урахуванням змін акт перевірки складається, якщо за результатами перевірки виявлено, що умови контрольованої операції відрізняються від умов, що відповідають принципу «витягнутої руки», що призвело до неправильного розрахунку обсягу оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження суми податку. У разі відсутності таких порушень складається довідка.

Акт (довідка) про результати перевірки складається у паперовій формі державною мовою і має наскрізну нумерацію сторінок. Титульний аркуш акта (довідки) про результати перевірки друкується на номерному бланку контролюючого органу для складання актів документальних перевірок.

В акті (довідці) про результати перевірки не допускається виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

У разі необхідності використання в акті (довідці) про результати перевірки скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур, при першому вживанні вони зазначаються повністю з одночасним наведенням у дужках їх скорочень, абревіатур, які будуть використовуватись далі в тексті.

Усі вартісні показники відображаються у національній валюті України. У разі використання для розрахунку оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження сум податків показників, виражених в іноземній валюті, в акті (довідці) одночасно відображається їх еквівалент у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату проведення фінансово-господарських операцій, якщо інше не встановлено законом.

Наказ № 806 набрав чинності з дня його офіційного опублікування в «Офіційному віснику України» від 12.03.2021 № 19