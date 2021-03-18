Декларування: за якою адресою подавати декларацію? Суспільство | 18-03-2021, 10:42 0 54

Фізична особа — платник податку подає декларацію за звітний податковий період у встановлені Податковим кодексом України строки до контролюючого органу за своєю податковою адресою.

Податкова адреса платника податків - фізичної особи – це місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі (п. 45.1 ст. 45 Кодексу).

Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

У разі якщо платник податку проживає не за місцем реєстрації (прописки) – декларація подається до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.

У разі якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою, але ще не зареєстрована за іншою – декларація подається до податкового органу за попередньою податковою адресою.

