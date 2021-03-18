ВАЛІЗИ НЕ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ. БІЛЯ КОРДОНУ ЗАТРИМАНО ТРЬОХ ГРОМАДЯН ТУРЕЧЧИНИ Суспільство | 18-03-2021, 10:52 0 52





Іноземців, які мали намір незаконно потрапити до країн ЄС, затримали військовослужбовці Львівського прикордонного загону сьогодні посеред ночі.

За попередньою інформацією співробітників оперативного підрозділу, прикордонний наряд відділу «Шегині» Львівського загону зупинив за кілька сотень метрів від кордону автомобіль «Рено». В ньому знаходилося троє іноземців. В ході бесіди іноземці не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування.

Згодом прикордонники з’ясували, що чоловіки є громадянами Туреччини віком 33 та 44 років, документи при собі мали. Затримані мали з собою валізи з особистими речами.



Порушників кордону доставлено до прикордонного підрозділу для перевірки та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». А також прикордонники з’ясували, що чоловіки прибули в Україну кілька днів тому через одне зі столичних летовищ.

