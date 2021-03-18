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ЗАХІДНИЙ КОРДОН В ЧИСЛАХ: НАСКІЛЬКИ ЗМЕНШИЛАСЬ ІНТЕНСИВНІСТЬ РУХУ?
|Суспільство | 18-03-2021, 12:49
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Пандемія та карантин, безумовно, вплинули на усі сфери суспільного життя. Не став винятком і державний кордон.
Рік тому, у зв’язку із введенням карантинних обмежень, на західному кордоні було припинено функціонування низки пунктів пропуску, частина з яких не працюють і досі:
https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon/posts/2218004551664105.
Звісно, карантинні заходи та закриті пункти пропуску вплинули на інтенсивність пасажиро-транспортного потоку.
Так, упродовж 2020 року державний кордон на ділянці Західного регіонального управління (кордон з країнами ЄС та, частково, з Молдовою і Білоруссю) перетнули понад 16,2 мільйона осіб. Це у 2,7 рази менше, ніж у 2019-му, коли прикордонники оформили майже 43,8 мільйона осіб.
Також зменшилася інтенсивність руху і транспортних засобів – у 2,2 рази. Як свідчить статистика, у 2020-му через західний кордон України прослідували понад 4,5 мільйона транспортних засобів. Роком раніше державну межу перетнули майже 9,9 мільйона одиниць транспорту.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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