Наркотиків на мільйон: у Яворові припинено діяльність групи «закладників» Суспільство | 18-03-2021, 12:57 0 92







За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури на незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин викрито чотирьох жителів Новояворівська (ч.2 ст.307 КК України).



Встановлено, що 26-річна місцева мешканка у змові з трьома чоловіками 17-ти, 19-ти та 26-ти років, розфасовувала наркотичні засоби та психотропні речовини амфетамін та канабіс, а спільники, у свою чергу, впродовж лютого-березня цього року робили закладки цих речовин у Яворові, фотографували місця закладок і відправляли покупцям через Телеграм-канал. Кошти за продаж отримували на банківські картки.



Під час обшуків за місцем проживання затриманих вилучено: близько 1 кг амфетаміну та близько 0,5 кг канабісу, понад 100 розфасованих для збуту закладок з наркотичними засобами, чорнові записи, знаряддя та пристосування, які використовувалися при здійсненні протиправної діяльності. Також вилучено транспортні засоби, якими користувалися «закладники». Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на «чорному ринку» складає близько 1 млн грн.



Наразі фігурантів затримано у порядку ст.208 КПК України, тривають невідкладні слідчі дії, після їх завершення буде вирішуватися питання про повідомлення усім затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.



Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчими Яворівського районного відділу поліції, оперативниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України та Львівського прикордонного загону Державної прикордонної служби.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури