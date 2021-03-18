Майже 1 млн гривень фінансових санкцій за порушення податкового законодавства сплачено до бюджету Суспільство | 18-03-2021, 12:58 0 77







Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, в умовах карантинних обмежень протягом січня-лютого 2021 року проведено 462 позапланових перевірки, за результатами яких донараховано та узгоджено грошових зобов‘язань на суму майже 177 млн гривень. До Зведеного бюджету від донарахованих сум мобілізовано 10,4 млн гривень. Крім того, проведено 269 фактичних перевірок, застосовано та узгоджено фінансових санкцій на суму 1,2 млн грн, з яких сплачено до бюджету 0,9 млн гривень.









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