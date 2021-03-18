   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 18/03/2021 Львів розвиватиме співпрацю з турецькою медичною компанією «Elmaslar ImaIat Tibbi Cihaziar»...>> У Львові на 54% контейнерних майданчиків встановлені баки для органіки...>> Мерія разом з міністерством цифрової трансформації розглядають можливість відкриття хабу для підприємців у Львові...>> Наступного тижня планують розпочати монтаж і тестування систем електронного квитка...>> Близько 1 кг метамфетаміну, таблетки екстазі та канабіс – на Львівщині правоохоронці затримали групу наркозбувачів...>> У Донецькій області правоохоронці виявили контрафакт на понад 1 мільйон гривень...>> Податківцями Львівщини з початку року проведено 269 фактичних перевірок...>> ПРИКОРДОННИКИ – СТРОКОВИКИ ПОСИЛЯТЬ ОХОРОНУ УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОЇ ДІЛЯНКИ КОРДОНУ...>> «Динаміка надходжень хворих поки не зменшується», — А. Садовий...>> Мер Львова провів нараду з керівниками ринків щодо дотримання вимог жорсткого карантину впродовж наступних 10 днів...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Вбивство безвісті зниклого у Дрогобичі: підозрюваних взяли під варту...
16-03-2021, 10:50  >>> 
За вбивство собак жителю Червоноградщини загрожує до 8 років ув’язнення...
04-03-2021, 16:25  >>> 
Підозрюваний у жорстокому вбивстві у Дрогобичі знаходиться під вартою...
02-03-2021, 09:27  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Літнім людям майже вдвічі простіше вдруге заразитися COVID-19, ніж молоді - Lancet...
18-03-2021, 09:07  >>> 
У світі зафіксували більше півмільйона випадків COVID-19 — найбільше з січня...
18-03-2021, 09:05  >>> 
В Угорщині зафіксували рекордну кількість померлих від COVID-19...
18-03-2021, 09:00  >>> 

ПРИКОРДОННИКИ – СТРОКОВИКИ ПОСИЛЯТЬ ОХОРОНУ УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОЇ ДІЛЯНКИ КОРДОНУ

Суспільство | 18-03-2021, 18:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 58 58    



26 військовослужбовців строкової служби прибули днями до Мукачівського прикордонного загону з навчального центру Держприкордонслужби, де проходили підготовку та злагодження дій особового складу.

Усіх новоприбулих прикордонників направили для подальшого проходження служби на ділянку українсько-румунського кордону до відділення інспекторів прикордонної служби «Грушово». По прибуттю військовослужбовцям вручили зброю, після чого ознайомили зі специфікою охорони кордону на ділянці відповідальності, провели необхідні заняття та інструктажі.

Варто зазначити, що останнім часом на ділянці даного підрозділу спостерігається активізація спроб порушення державного кордону нелегальними мігрантами, а також тютюновими контрабандистами. Збільшення кількості персоналу надасть змогу підвищити щільність та ефективність охорони кордону на цьому напрямку.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
   Новини по темі: Суспільство
Близько 1 кг метамфетаміну, таблетки екстазі та канабіс – на Львівщині правоохоронці затримали групу наркозбувачів...
18-03-2021, 18:13  >>> 
У Донецькій області правоохоронці виявили контрафакт на понад 1 мільйон гривень...
18-03-2021, 18:09  >>> 
Податківцями Львівщини з початку року проведено 269 фактичних перевірок...
18-03-2021, 18:04  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ – СТРОКОВИКИ ПОСИЛЯТЬ ОХОРОНУ УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОЇ ДІЛЯНКИ КОРДОНУ...
18-03-2021, 18:03  >>> 
Майже 1 млн гривень фінансових санкцій за порушення податкового законодавства сплачено до бюджету...
18-03-2021, 12:58  >>> 
Наркотиків на мільйон: у Яворові припинено діяльність групи «закладників»...
18-03-2021, 12:57  >>> 
ЗАХІДНИЙ КОРДОН В ЧИСЛАХ: НАСКІЛЬКИ ЗМЕНШИЛАСЬ ІНТЕНСИВНІСТЬ РУХУ?...
18-03-2021, 12:49  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: Байден назвав Путіна "вбивцею", звіт Ірану про літак МАУ...
18-03-2021, 09:12  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: речник ТКГ послав на три букви, розвідка США про Путіна...
17-03-2021, 10:32  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: вигнання Дубінського зі "слуг", дослідження вакцини AstraZeneca...
16-03-2021, 10:05  >>> 
   ПолітикаПолітика
Уряд схвалив Порядок зарахування частини акцизного податку з пального до місцевих бюджетів та затвердив частки акцизу на І півріччя 2021 року...
18-03-2021, 10:11  >>> 
ВРП винесла попередження судді Біцюку, який дозволив примусово привести Вовка...
18-03-2021, 09:06  >>> 
Україна в ТКГ пропонує почати "гуманітарне розмінування" — чекає рішення РФ...
18-03-2021, 09:03  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Російський завод Оксани Марченко модернізують, щоб випускати бензин — "Схеми"...
18-03-2021, 08:51  >>> 
У роботі програм Microsoft сталися тисячі збоїв...
16-03-2021, 09:42  >>> 
США продовжать слідкувати за проєктом Nord Stream 2...
12-03-2021, 10:24  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Близько 1 кг метамфетаміну, таблетки екстазі та канабіс – на Львівщині правоохоронці затримали групу наркозбувачів...
18-03-2021, 18:13  >>> 
У Донецькій області правоохоронці виявили контрафакт на понад 1 мільйон гривень...
18-03-2021, 18:09  >>> 
Податківцями Львівщини з початку року проведено 269 фактичних перевірок...
18-03-2021, 18:04  >>> 
   ВладаВлада
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
   КультураКультура
Помер відомий піаніст, володар 23 "Греммі" Чик Коріа...
12-02-2021, 08:37  >>> 
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 
Колядники Німеччини збирають гроші для дітей з України...
08-01-2021, 10:45  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:35 Львів розвиватиме співпрацю з турецькою медичною компанією «Elmaslar ImaIat Tibbi Cihaziar»
18:31 У Львові на 54% контейнерних майданчиків встановлені баки для органіки
18:30 Мерія разом з міністерством цифрової трансформації розглядають можливість відкриття хабу для підприємців у Львові
18:27 Наступного тижня планують розпочати монтаж і тестування систем електронного квитка
18:13 Близько 1 кг метамфетаміну, таблетки екстазі та канабіс – на Львівщині правоохоронці затримали групу наркозбувачів
18:09 У Донецькій області правоохоронці виявили контрафакт на понад 1 мільйон гривень
18:04 Податківцями Львівщини з початку року проведено 269 фактичних перевірок
18:03 ПРИКОРДОННИКИ – СТРОКОВИКИ ПОСИЛЯТЬ ОХОРОНУ УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОЇ ДІЛЯНКИ КОРДОНУ
13:12 «Динаміка надходжень хворих поки не зменшується», — А. Садовий
13:11 Мер Львова провів нараду з керівниками ринків щодо дотримання вимог жорсткого карантину впродовж наступних 10 днів

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования