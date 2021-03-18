ПРИКОРДОННИКИ – СТРОКОВИКИ ПОСИЛЯТЬ ОХОРОНУ УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОЇ ДІЛЯНКИ КОРДОНУ Суспільство | 18-03-2021, 18:03 0 58





26 військовослужбовців строкової служби прибули днями до Мукачівського прикордонного загону з навчального центру Держприкордонслужби, де проходили підготовку та злагодження дій особового складу.



Усіх новоприбулих прикордонників направили для подальшого проходження служби на ділянку українсько-румунського кордону до відділення інспекторів прикордонної служби «Грушово». По прибуттю військовослужбовцям вручили зброю, після чого ознайомили зі специфікою охорони кордону на ділянці відповідальності, провели необхідні заняття та інструктажі.



Варто зазначити, що останнім часом на ділянці даного підрозділу спостерігається активізація спроб порушення державного кордону нелегальними мігрантами, а також тютюновими контрабандистами. Збільшення кількості персоналу надасть змогу підвищити щільність та ефективність охорони кордону на цьому напрямку.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону