Податківцями Львівщини з початку року проведено 269 фактичних перевірок Суспільство | 18-03-2021, 18:04 0 88

«З початку року працівниками податкового аудиту Головного управління ДПС у Львівській області проведено 269 фактичних перевірок суб’єктів господарювання щодо контролю у сфері обігу підакцизних товарів, у ході яких виявлено понад 300 порушень законодавства та нараховано фінансових санкцій на загальну суму – 1,2 млн гривень» - повідомив начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Львівській області Андрій Вегера.



За результатами перевірок виявлено: 5 фактів роздрібної торгівлі без наявності ліцензії, 8 випадків торгівлі алкогольними напоями за цінами нижчими від мінімальних роздрібних цін, 156 випадків реалізації не облікованих товарів, 2 випадки реалізації фальсифікованого алкоголю. Додатково виявлено 10 осіб, які здійснювали діяльність без оформлення трудових відносин з роботодавцем.



«Особлива увага приділяється до суб’єктів господарювання, які декларують незначні виторги через РРО, здійснюють діяльність без отримання відповідних дозвільних документів та інше» - наголосив Андрій Вегера.