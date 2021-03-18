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У Донецькій області правоохоронці виявили контрафакт на понад 1 мільйон гривень
|Суспільство | 18-03-2021, 18:09
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|ВІДЕО: https://youtu.be/R7zgCVRXYt0
Постійна взаємодія всіх складових Об’єднаних сил дозволяє ефективно протидіяти правопорушенням як безпосередньо на лінії розмежування, так і у прилеглих до неї населених пунктах та районах.
Діючи пліч-о-пліч з іншими правоохоронними органами, прикордонні підрозділи, поряд з виконанням інших завдань, здійснюють системні заходи з протидії незаконному обігу підакцизних товарів.
Сьогодні під час реалізації оперативної інформації спільною міжвідомчою групою у складі оперативних співробітників Краматорського прикордонного загону, представників СБУ та ДФС під процесуальним керівництвом Прокуратури Донецької області проведено санкціоновані обшуки в місцях можливого накопичення та збуту тютюнових виробів в місті Торецьк Донецької області.
За результатами обшуків виявлено понад 17,7 тисяч пачок цигарок як з марками акцизного податку, так і без них. Частина тютюнових виробів містить марки акцизного податку України з ознаками підробки. Також виявлено 345 літрів горілчаної продукції.
Виявлені товари вилучено представниками ДФС.
Попередня загальна сума оцінки вилученого контрафакту складає понад 1,1 мільйона гривень.
Подальше документування протиправної діяльності здійснюється в рамках кримінального провадження за ч. 1 статті 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».
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