Близько 1 кг метамфетаміну, таблетки екстазі та канабіс – на Львівщині правоохоронці затримали групу наркозбувачів Суспільство | 18-03-2021, 18:13 0 73



Зловмисників викрили співробітники оперативного підрозділу Львівського прикордонного загону спільно з працівниками Яворівського районного відділу поліції та Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури.



До складу групи входило четверо жителі прикордонного міста Новояворівськ віком від 17до 26 років, з яких одна – жінка. Під час досудового розслідування було встановлено, що вони збували тяжкі наркотичні засоби та психотропні речовини наркозалежним особам на території Яворівського району. Розповсюджували шляхом «закладок» з використанням Інтернет-ресурсів. Правоохоронці задокументували епізоди протиправної діяльності учасників групи та, 17 березня, під час санкціонованих обшуків виявили та вилучили у зловмисників загалом близько одного кілограма речовини, схожої на наркотичний засіб метамфетамін, близько півкілограма речовини, схожої на канабіс, таблетки екстазі, а також 100 заготовлених «закладок», велику кількість зіп-пакетів, електронні ваги та інше приладдя для фасування наркотиків, чорнові записи та кошти, виручені від злочинної діяльності. Усе вилучене направлено на експертне дослідження. Окрім того, правоохоронці виявили у мережі 50 повідомлень про вже здійснені «закладки» та вилучили з них наркотичні речовини.



За цінами чорного ринку вартість вилучених наркотичних засобів становить близько мільйона гривень. Зловмисники «працювали» з дотриманням суворої конспірації, мали чітко розподілені обов’язки, і їх затримання стало можливим завдяки спільній кропіткій роботі правоохоронців.



Учасники групи затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.



Невдовзі слідчі повідомлять затриманим про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.



Досудове розслідування триває.