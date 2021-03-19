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Днями у Львівській ДПІ  Головного управління ДПС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо декларування доходів громадян та новацій у застосуванні реєстраторів розрахункових операцій.

Суспільство | 19-03-2021, 00:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 59 59    

На питання платників відповідала заступник начальника ДПІ- начальник відділу електронних сервісів Гедз Олександра.
Наводимо найцікавіші запитання та відповіді на них.

Як оподатковується дохід від продажу фізичною особою нерухомого майна, отриманого у подарунок, що перебуває у власності менше трьох років?
Продаж резидентами та нерезидентами успадкованого (отриманого в подарунок) об’єкта нерухомості підлягає оподаткуванню згідно з положеннями ст. 172 Податкового кодексу.
Дохід від продажу фізичною особою нерухомого майна, отриманого у подарунок, що перебуває у власності менше трьох років, підлягає оподаткуванню на загальних підставах за ставками 5 відс. при отриманні доходу резидентом та 18 відс. при отриманні доходу нерезидентом, а також військовим збором  за ставкою 1,5 відс.

Чи можна  отримати податкову знижку за навчання на військовій кафедрі ?
Платник податку, який навчається на військовій кафедрі навчального закладу і є здобувачем професійної військової освіти, має право на податкову знижку, тобто на зменшення оподатковуваного доходу на суму витрат, понесених ним на користь закладу освіти за навчання на військовій кафедрі.  
Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум платнику необхідно відобразити у річній податковій декларації та подати  не пізніше 31 грудня 2021 року.
Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені ст. 166 Податкового кодексу України.

Чи може платник застосовувати програмний РРО поряд із класичним касовим апаратом?
Законодавчо не встановлено обмежень щодо використання суб’єктом господарювання наряду з апаратним реєстратором розрахункових операцій програмного РРО.
У разі, якщо суб’єкт господарювання приймає рішення використовувати ПРРО замість апаратного РРО, реєстрацію апаратного РРО необхідно скасувати.

Чи реєструється програмний РРО на кожну окрему господарську одиницю?
Так, програмний РРО реєструється на окрему господарську одиницю, реквізити якої зазначаються у розрахунковому документі (чеку).
Касир, що здійснює розрахункові операції засобами такого ПРРО, має засвідчувати відкриття зміни, проведення розрахункової операції шляхом накладання на повідомлення про відкриття зміни, розрахунковий документ / z-звіт свого електронного підпису або електронної печатки суб’єкта господарювання, на якого зареєстровано ПРРО.

Чи мають право суб’єкти господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів та багажу, при продажу квитків у кіосках та салонах транспортних засобів проводити розрахункові операції без застосування РРО та/або ПРРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій?
При продажу квитків у кіосках та салонах транспортних засобів суб’єкти господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів та багажу, мають право використовувати РК та КОРО, без використання  РРО та/або  ПРРО.

Які фінансові санкції діють з 01.01.2021 у разі незастосування РРО?
Тимчасово, до 01.01.2022, у разі проведення розрахункових операцій з використанням РРО, ПРРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), не проведення розрахункових операцій через РРО та/або ПРРО, застосовують штрафи в таких розмірах: 10% вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) — за порушення, вчинене вперше; 50% вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) — за кожне наступне вчинене порушення.
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