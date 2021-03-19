Іспанія легалізувала евтаназію Суспільство | 19-03-2021, 01:52 0 25 Іспанія стала четвертою країною Європейського Союзу, яка дозволила евтаназію.



Джерело: CNN



Деталі: Відповідне рішення підтримали 202 законодавці. "Проти" висловився 141 член парламенту.



Скористатись цим правом зможуть люди, які страждають "серйозними хронічними захворюваннями без шансу на одужання та з нестерпними стражданнями".



Вступити в силу закон має через три місяці. Таким чином, від потенційних тюремних вироків будуть звільнені ті, хто допомагає хворим піти із життя.



Наразі, за конкретних умов, евтаназію дозволяють Бельгія, Люксембург та Нідерланди. Проте на цьому тижні португальський суд скасував закон про евтаназію як неконституційний.



Опоненти іспанського закону також обіцяють оскаржити його в Конституційному суді країни.