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У порту Данії загинув український моряк
|Суспільство | 19-03-2021, 09:20
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|Український моряк, член екіпажу судна SOLYMAR, загинув у Данії в порту Вайле через нещасний випадок.
Джерело: Укрінформ, який цитує МЗС України
Дослівно: "За попередньою інформацією, громадянин України - член екіпажу судна SOLYMAR - загинув 16 березня 2021 року внаслідок нещасного випадку під час розвантаження судна в порту Вайле. Наразі тривають слідчі дії. Репатріація тіла загиблого здійснюватиметься за рахунок страхової компанії".
Деталі: На українця впала кришка люка, що з невідомих причин від’єдналася від крана. В момент інциденту на палубі перебувало двоє матросів, які розкладали опори для цієї кришки. Одному з них вдалося ухилитися, а українець загинув.
Нагадаємо:
17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув суховантаж Arvin. На судні було 12 членів екіпажу,10 з них - громадяни України. Турецькою береговою охороною врятовано 6 моряків - 5 українців та 1 росіянина, троє моряків загинули (один із них - капітан, громадянин РФ) і були опізнані.
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