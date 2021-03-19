У порту Данії загинув український моряк Суспільство | 19-03-2021, 09:20 0 100 Український моряк, член екіпажу судна SOLYMAR, загинув у Данії в порту Вайле через нещасний випадок.



Джерело: Укрінформ, який цитує МЗС України



Дослівно: "За попередньою інформацією, громадянин України - член екіпажу судна SOLYMAR - загинув 16 березня 2021 року внаслідок нещасного випадку під час розвантаження судна в порту Вайле. Наразі тривають слідчі дії. Репатріація тіла загиблого здійснюватиметься за рахунок страхової компанії".



Деталі: На українця впала кришка люка, що з невідомих причин від’єдналася від крана. В момент інциденту на палубі перебувало двоє матросів, які розкладали опори для цієї кришки. Одному з них вдалося ухилитися, а українець загинув.



Нагадаємо:



17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув суховантаж Arvin. На судні було 12 членів екіпажу,10 з них - громадяни України. Турецькою береговою охороною врятовано 6 моряків - 5 українців та 1 росіянина, троє моряків загинули (один із них - капітан, громадянин РФ) і були опізнані.