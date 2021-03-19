Байден запропонує колишнього астронавта на пост глави NASA – ЗМІ Суспільство | 19-03-2021, 09:22 0 102 Президент США Джо Байден запропонує колишнього сенатора від штату Флорида і астронавта Білла Нельсона на посаду глави Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).



Джерело: Видання Politico з посиланням на джерела



Деталі: Поінформовані джерела повідомили, що Байден оголосить про висунення кандидатури Нельсона на керівника NASA у п’ятницю.



Кандидатуру Нельсона повинні затвердити в Сенаті.



До 2018 року 78-річний Нельсон був членом Сенату, допоки не програв виборів колишньому губернатору Флориди.



Протягом 18 років перебування в Конгресі він зіграв важливу роль у встановленні багатьох поточних пріоритетів NASA.



У 1986 році Нельсон провів 6 днів на орбіті під час польоту в космос на шатлі Columbia.



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