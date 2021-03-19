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Байден запропонує колишнього астронавта на пост глави NASA – ЗМІ
|Суспільство | 19-03-2021, 09:22
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|Президент США Джо Байден запропонує колишнього сенатора від штату Флорида і астронавта Білла Нельсона на посаду глави Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).
Джерело: Видання Politico з посиланням на джерела
Деталі: Поінформовані джерела повідомили, що Байден оголосить про висунення кандидатури Нельсона на керівника NASA у п’ятницю.
Кандидатуру Нельсона повинні затвердити в Сенаті.
До 2018 року 78-річний Нельсон був членом Сенату, допоки не програв виборів колишньому губернатору Флориди.
Протягом 18 років перебування в Конгресі він зіграв важливу роль у встановленні багатьох поточних пріоритетів NASA.
У 1986 році Нельсон провів 6 днів на орбіті під час польоту в космос на шатлі Columbia.
Нагадаємо:
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) успішно завершило велике випробування ракети, яка здатна доставити людей на Місяць у рамках місії "Артеміда".
NASA хоче відправити безпілотний космічний корабель на орбіту Місяця у листопаді, а повернути американських астронавтів на поверхню Місяця до 2024 року. Проте програма "Артеміда" відстає від графіку на три роки та перевищує запланований бюджет на майже 3 млрд доларів.
Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який 18 лютого здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю своє перше відео.
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