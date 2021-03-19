Україна 9-та у світі за новими інфікуваннями COVID Суспільство | 19-03-2021, 09:28 0 88 За минулу добу у світі діагностували понад 546 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, США та Індії, Україна займає 9 місце у світі та 5 в Європі.





Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 87 тисяч нових інфікувань, у США – понад 62 тисячі випадків, в Індії – понад 39 тисяч.



Окрім того, майже 35 тисяч хворих зареєстрували у Франції та понад 27 тисяч у Польщі. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Італія і Туреччина.



Україна серед країн світу займає 9 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.





Померли за добу 10 473 особи, у яких підтвердили коронавірус.



За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 98 мільйонів осіб. Наразі нараховується понад 21 млн активних випадків захворювання.



З початку пандемії підтверджено 2 702 478 смертей від COVID-19.



Передісторія:



За добу 17 березня в Україні підтвердили 15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, у лікарні поклали 4 376 осіб, померли 267 хворих, одужали 6 514 осіб.