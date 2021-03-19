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Україна 9-та у світі за новими інфікуваннями COVID
|Суспільство | 19-03-2021, 09:28
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|За минулу добу у світі діагностували понад 546 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, США та Індії, Україна займає 9 місце у світі та 5 в Європі.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 87 тисяч нових інфікувань, у США – понад 62 тисячі випадків, в Індії – понад 39 тисяч.
Окрім того, майже 35 тисяч хворих зареєстрували у Франції та понад 27 тисяч у Польщі. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Італія і Туреччина.
Україна серед країн світу займає 9 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.
Померли за добу 10 473 особи, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 98 мільйонів осіб. Наразі нараховується понад 21 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 2 702 478 смертей від COVID-19.
Передісторія:
За добу 17 березня в Україні підтвердили 15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, у лікарні поклали 4 376 осіб, померли 267 хворих, одужали 6 514 осіб.
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