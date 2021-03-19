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Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів

Суспільство | 19-03-2021, 09:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    
За добу 18 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксували 6 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: Штаб ООС у Facebook

Деталі: Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав кульове поранення, несумісне з життям.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників, використовуючи міномети 120-го калібру та гранатомети різних систем, а у передмісті Богданівки – автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку 19 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Передісторія:

В результаті обстрілу бойовиків на Донбасі загинув військовий Операції об'єднаних сил.
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