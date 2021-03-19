До уваги платників податків! Суспільство | 19-03-2021, 10:12 0 98

Шановні платники податків, у зв’язку з посиленням карантинних заходів, з метою профілактики, запобігання поширення та мінімізації інфікування коронавірусом Головне управління ДПС у Львівській області наполегливо рекомендує утриматися від відвідування центрів обслуговування платників без нагальної потреби. Особливо, якщо проблему, з якою ви збираєтеся звернутися, можливо вирішити дистанційно (онлайн або поштою).



У разі необхідності кореспонденцію на адресу Головного управління ДПС у Львівській області рекомендуємо надсилати засобами поштового зв’язку на адресу: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35, або у сканованому вигляді електронною поштою на адресу: lv.official@tax.gov.ua, або через Електронний кабінет.



У невідкладних випадках кореспонденцію можна залишити, дотримуючись вимог індивідуального захисту (маска, рукавиці тощо), у відповідних ящиках, які розміщені у центрах обслуговування платників.



Нагадуємо, що до ваших послуг діють електронні сервіси за посиланням: Електронний кабінет https://cabinet.tax.gov.ua/



Запис платників до електронної черги ЦОП Львівської ДПІ можна здійснити за допомогою QR коду за посиланням: https://lv.tax.gov.ua./anonsi-ark/24381.html



Прийом платників податків здійснюється за попереднім записом виключно для надання невідкладних послуг.



Контактна інформація щодо отриманням адміністративних та інших послуг у ЦОПах м. Львова, та для попередного запису платників (у разі нагальної потреби в отриманні таких послуг) розміщена на субсайті ГУ ДПС у Львівській області.



Заздалегідь просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, і просимо вибачення за можливі незручності! Будьте свідомими та зайвий раз не наражайте на небезпеку себе та оточення!













