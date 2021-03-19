КОРДОН НЕ МІСЦЕ ДЛЯ КОРУПЦІЇ Суспільство | 19-03-2021, 11:06 0 96

Упродовж цього тижня, іноземці та українці пропонували прикордонникам 30 разів хабарі, аби безперешкодно перетнути державний кордон України. Хабародавці намагалися дати кошти на загальну суму 5 100 грн, 185 євро, 140 злотих та 2 000 форинтів за пропуск через державний кордон України без проходження обсервації чи самоізоляції, за відсутність страхового медичного сертифіката, який покриває витрати пов’язані з лікуванням COVID-19.Та за безперешкодний пропуск через державний кордон тих громадян, у яких були заборони виїзду за кордон.

Неправомірні вигоди пропонували військовослужбовцям Львівського, Мукачівського, Чопського та Луцького прикордонних загонів у міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Шегині», «Краківець», «Рава – Руська», «Грушів», «Лужанка», «Вилок», «Ягодин» та «Тиса».

Військовослужбовці від хабарів відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Прикордонники вкотре звертаються до усіх громадян – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!

Нагадуємо, що на теперішній час Польща та Угорщина внесена у «червону зону» переліку держав зі значним поширенням COVID-19. Цей перелік періодично оновлюється Міністерством охорони здоров’я України. Громадяни, які в’їжджають в Україну з країни «червоної зони», переважно мають пройти самоізоляцію. Крім цього, іноземці (крім певних винятків), які в’їжджають в Україну, зобов’язані мати страховку, яка передбачає лікування Covid-19, на весь термін перебування в нашій країн