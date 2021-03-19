Майже 7 млн гривень застосовано штрафних санкцій до суб’єктів, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією Суспільство | 19-03-2021, 12:49 0 96



Головним управлінням ДПС у Львівській області вживаються заходи щодо детінізації ринку підакцизних товарів у Львівській області. З метою скорочення тіньового обігу підакцизних товарів з початку року за результатами проведених перевірок діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією, застосовано штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 6,8 млн гривень.









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