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Майже 7 млн гривень застосовано штрафних санкцій до суб’єктів, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією
|Суспільство | 19-03-2021, 12:49
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Головним управлінням ДПС у Львівській області вживаються заходи щодо детінізації ринку підакцизних товарів у Львівській області. З метою скорочення тіньового обігу підакцизних товарів з початку року за результатами проведених перевірок діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією, застосовано штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 6,8 млн гривень.
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