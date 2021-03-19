Охоронця «АТБ маркет» засудили за перешкоджання роботі журналіста «Перший Західний» Суспільство | 19-03-2021, 15:23 0 101



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 47-річного жителя Самбора, якого обвинувачували у перешкоджанні журналісту у здійсненні професійної діяльності (ч.1 ст.171 КК України).



Встановлено, що всередині квітня минулого року у Самборі охоронець супермаркету «АТБ маркет» не дозволив журналістові та операторові ТРК «Перший Західний» знімати у магазині сюжет про дотримання карантину.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Самбірської місцевої прокуратури, визнав самбірчанина винним та призначив покарання - штраф 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 850 грн.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури