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Охоронця «АТБ маркет» засудили за перешкоджання роботі журналіста «Перший Західний»
|Суспільство | 19-03-2021, 15:23
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 47-річного жителя Самбора, якого обвинувачували у перешкоджанні журналісту у здійсненні професійної діяльності (ч.1 ст.171 КК України).
Встановлено, що всередині квітня минулого року у Самборі охоронець супермаркету «АТБ маркет» не дозволив журналістові та операторові ТРК «Перший Західний» знімати у магазині сюжет про дотримання карантину.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Самбірської місцевої прокуратури, визнав самбірчанина винним та призначив покарання - штраф 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 850 грн.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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