За перемогу у конкурсі проєктів місцевих ініціатив змагатимуться 2216 проєкті Суспільство | 19-03-2021, 15:27 0 25



На участь у конкурсі проєктів місцевих ініціатив-2021 в межах Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини було подано усього 2637 заявок, з яких зареєстровано 2216.



Про це йшлося сьогодні, 19 березня, під час засідання Конкурсної ради з реалізації Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області.



Як розповіла начальник відділу реалізації проєктів регіонального розвитку управління з питань економічної політики обласної ради Олена Гвоздик, загалом найбільше подано проєктів за пріоритетами «Освіта» - 741 проєкт та «Інші пріоритети» - 675 проєктів, найменше проєктів в пріоритеті «Обласні заклади та установа» - 69 заявок. Щодо кількості зареєстрованих в розрізі територій, то беззаперечними лідерами є Дрогобицька (171 проєкт) та Золочівська (160) громади. Найменш активними виявились Великомостівська, Красненська, Славська та Щирецька громади, які подали по 6 проєктів.











З інформацією щодо зареєстрованих проєктів в розрізі територій можна ознайомитися тут.







Також Конкурсна рада затвердила склад експертної комісії, що здійснюватиме у цьому році оцінювання проєктів. На участь в експертній комісії свої резюме подали 24 претенденти, з яких відібрано 18 осіб.



Після затвердження зареєстрованих проєктів місцевих ініціатив новообрана експертна комісія у режимі онлайн розпочне їх оцінку і має завершити її до 14 квітня.



«Уже з наступного тижня наші експерти отримають доступ в режимі онлайн до зареєстрованих проєктів і розпочнуть з ними працювати. Думаю, до кінця квітня ми уже матимемо їх висновки і зможемо розпочати затверджувати проєкти-переможці», - зазначив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.