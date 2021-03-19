|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Понад 12 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівщини по платі за ліцензії підакцизних товарів
|Суспільство | 19-03-2021, 16:10
| 0 82
|
Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-лютого 2021 року до місцевого бюджету надійшло по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи, понад 12 млн грн., що на 1,27 млн грн або на 11,6 відс більше в порівнянні з минулим роком.
У лютому 2021 року до місцевого бюджету надійшло майже 5 млн грн, що на 1,02 млн грн або на 18,2 відс більше в порівнянні з минулим роком.
Підписуйтесь на канали інформування ДПС:
https://www.facebook.com/tax.lviv)
https://www.facebook.com/TaxUkraine)
https://t.me/tax_gov_ua
Спілкуйтесь з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»: https://t.me/infoTAXbot
|
|