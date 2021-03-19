Понад 12 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівщини по платі за ліцензії підакцизних товарів Суспільство | 19-03-2021, 16:10 0 82



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-лютого 2021 року до місцевого бюджету надійшло по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи, понад 12 млн грн., що на 1,27 млн грн або на 11,6 відс більше в порівнянні з минулим роком.



У лютому 2021 року до місцевого бюджету надійшло майже 5 млн грн, що на 1,02 млн грн або на 18,2 відс більше в порівнянні з минулим роком.



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