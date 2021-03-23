Британія вакцинує за добу рекордну кількість людей — третій день поспіль Суспільство | 22-03-2021, 07:56 0 138 У суботу 20 березня у Великій Британії вакцинували 844 285 людей.





Джерело: BBC



Деталі: Зазначається, що раніше міністр охорони здоров'я країни Метт Генкок повідомляв про дещо вищий показник - 873 784 щеплень. Однак згодом він додав, що дані вакцинувань у Шотландії "були незначно переглянуті", але це "все ж таки наш рекордний день".



З-поміж проведених у суботу вакцинацій 752 308 були першою дозою, а 9 977 – другою. Це означає, що зараз понад 2,2 млн британців повністю щеплені – тобто отримали дві дози вакцини.



BBC зазначає, що у Британії кількість щоденних вакцинацій сягає рекордного рівня третій день поспіль.



Напередодні в п’ятницю у Британії зробили 711 156 щеплень.



Передісторія:



У грудні 2020 року Велика Британія першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу.

Станом на 20 березня більше половини дорослого населення Британії отримало першу дозу вакцини проти COVID-19.