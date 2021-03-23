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Окупанти накрили вогнем українські позиції під Водяним й Лебединським
|Суспільство | 22-03-2021, 08:09
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|У неділю 21 березня окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, окупанти відкривали вогонь по українських позиціях із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем поблизу Водяного на Приазов’ї.
З ручних протитанкових гранатометів противник обстріляв позиції українських захисників неподалік Лебединського.
Крім того, 22 березня збройні формування Росії обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів неподалік Богданівки.
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