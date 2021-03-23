Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області : «Податкова служба відійшла від практики тотального контролю бізнесу – здійснюється лише точковий, ризикоорієнтовний відбір платників для перевірок» Суспільство | 22-03-2021, 11:19 0 84







Як обираються суб’єкти господарювання для проведення документальних перевірок? Зростає чи зменшується їх кількість?









Кількість перевірок платників податків зменшується з року в рік. Податкова служба застосовує ризикоорієнтовану систему відбору платників до перевірок.



Так, до планових перевірок було включено 276 платників податків, це на 7 відсотків менше ніж у 2019 році.



Всього у 2020 році проведено понад 1.5 тис. планових та позапланових перевірок, за результатами яких узгоджено та пред‘явлено до сплати податкових зобов’язань на суму майже 290 млн. грн.



Крім цього, проведено 740 фактичних перевірок, за результатами яких донараховано 14 млн. грн. податкових зобов‘язань.









А чи надійшли донараховані суми до бюджету?



У 2020 році забезпечено надходження до бюджету узгоджених донарахувань на суму 65 млн. гривень.



Рівень стягнення складає 23 %. Це на 15% більше, ніж у 2019 році.









А за фактичними перевірками в бюджет сплачено 3 млн. грн.









Які результати роботи підрозділів аудиту у 2021 році?



Станом на 1 березня 2021 року проведено 462 позапланових перевірки, з яких результати узгоджені по 456.



За результатами проведених контрольно-перевірочних заходів управлінням податкового аудиту за січень - лютий 2021 року донараховано всього платежів – 25,8 млн.грн.



Узгоджено грошових зобов’язань за актами звітного та минулих років в січні - лютому 2021 року 176,9 млн.грн.



Показник рівня узгодженості донарахованих сум за актами документальних перевірок (з врахуванням узгоджених сум минулих років після адміністративного/судового оскарження) – 685,6 відс. (середній показник по Україні складає 193 відс.).



Мобілізація коштів від донарахованих сум до Зведеного бюджету – 10,4 млн.грн.



Донарахування узгоджених грошових зобов’язань на одну перевірку становлять 388,9 тис.грн., надходження узгоджених грошових зобов’язань на одну перевірку – 22,6 тис.грн.



Одним ревізором за січень – лютий 2021 року донараховано узгоджених грошових зобов’язань в сумі 988,4 тис.грн. (середній показник по Україні складає 334 тис.грн.). Забезпечено сплату узгоджених грошових зобов’язань одним ревізором в сумі 58,1 тис.грн. (середній показник по Україні складає 83 тис.грн.).



У 2021 році за результатами проведених перевірок зменшено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в сумі 1 132,1 млн.грн. та зменшено від'ємне значення різниці між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом з ПДВ в сумі 11,1 млн.грн.





