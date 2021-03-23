|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Поновлено проведення під час карантину ряду перевірок. Так що ж на сьогодні заборонено в сфері податкового контролю платників, а що ні?
|Суспільство | 22-03-2021, 11:20
| 0 89
|
У лютому 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову №89 від 03.02.2021, якою скоротив терміни дії мораторію на проведення деяких видів перевірок. Так, рішенням уряду безпосередньо надається дозвіл на проведення таких перевірок:
-тимчасово зупинених та незавершених документальних та фактичних перевірок, що були розпочаті на дату запровадження мораторію (до 18 березня 2020 року). (Довідково: у лютому поновлено 9 планових та 3 позапланових перевірок 2020 року);
-документальних планових перевірок, яким не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копії наказу про проведення планової перевірки та письмового повідомлення (тобто дотримано вимог п.77.4 ст.77 Кодексу)
(Довідково: на лютий 2021 року в план-графік проведення документальних планових перевірок включено 14 суб‘єктів господарської діяльності-юридичних осіб, з яких розпочато перевірки 13 СГ, не розпочато перевірку 1);
-документальних перевірок СГ реального сектору економіки, які за даними аналітичної системи проводять ризикові операції та опрацьовуються у межах роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади;;
-документальних перевірок щодо дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями; (Довідково: у лютому-березні проведено 40 позапланових перевірок по 70 повідомленнях уповноважених банків);
-позапланових документальних перевірок, необхідність для проведення яких виникла за результатами розгляду скарг на дії чи бездіяльність контролюючих органів щодо неправомірного нарахування грошових зобов’язань платників податків (Довідково: було призначено 4 перепровірки, з них 2 не розпочаті у зв’язку з невстановленням місце)).
У свою чергу заборона на проведення документальних перевірок фізичних осіб-підприємців залишається незмінною.
Чи включаються до складу доходу внесені власні кошти ФОП на розрахунковий рахунок згідно з нормами ПКУ?
Відповідно до норм ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої ФОП.
Враховуючи вищевикладене, до складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла фізичній особі - підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі від провадження господарської діяльності.
Таким чином, власні кошти, які фізична особа - підприємець зараховує на розрахунковий розрахунок, не включаються до складу доходу.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Працівники Галицької митниці вилучили брендовий одяг вартістю майже 400 тис. гривень...
|22-03-2021, 15:11
| >>>
|Близько 2,5 мільярда гривень з початку року сплатили до державної казни платники податків Львівщин...
|22-03-2021, 11:53
| >>>
|СІРИЙ, НАРОДНИЙ, НЕПОМІТНИЙ, ВИКРАДЕНИЙ – ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ АВТОМОБІЛЬ, ЯКИЙ МАВ «СХОВАТИСЯ» В УКРАЇНІ...
|22-03-2021, 11:38
| >>>
|Улов на понад 1 мільйон гривень. На Херсонщині прикордонники затримали браконьєра...
|22-03-2021, 11:36
| >>>
|НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАТРИМАЛИ АФРИКАНЦЯ, ЯКИЙ ПЛАНУВАВ ПОТРАПИТИ ДО КРАЇН ЄС ЗА ЧУЖИМ ДОКУМЕНТОМ...
|22-03-2021, 11:31
| >>>
|Підприємством втрачено частину первинних документів, чи буде проведено перевірку?...
|22-03-2021, 11:24
| >>>
|Поновлено проведення під час карантину ряду перевірок. Так що ж на сьогодні заборонено в сфері податкового контролю платників, а що ні?...
|22-03-2021, 11:20
| >>>
|