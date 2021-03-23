Поновлено проведення під час карантину ряду перевірок. Так що ж на сьогодні заборонено в сфері податкового контролю платників, а що ні? Суспільство | 22-03-2021, 11:20 0 89







У лютому 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову №89 від 03.02.2021, якою скоротив терміни дії мораторію на проведення деяких видів перевірок. Так, рішенням уряду безпосередньо надається дозвіл на проведення таких перевірок:



-тимчасово зупинених та незавершених документальних та фактичних перевірок, що були розпочаті на дату запровадження мораторію (до 18 березня 2020 року). (Довідково: у лютому поновлено 9 планових та 3 позапланових перевірок 2020 року);



-документальних планових перевірок, яким не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копії наказу про проведення планової перевірки та письмового повідомлення (тобто дотримано вимог п.77.4 ст.77 Кодексу)



(Довідково: на лютий 2021 року в план-графік проведення документальних планових перевірок включено 14 суб‘єктів господарської діяльності-юридичних осіб, з яких розпочато перевірки 13 СГ, не розпочато перевірку 1);



-документальних перевірок СГ реального сектору економіки, які за даними аналітичної системи проводять ризикові операції та опрацьовуються у межах роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади;;



-документальних перевірок щодо дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями; (Довідково: у лютому-березні проведено 40 позапланових перевірок по 70 повідомленнях уповноважених банків);



-позапланових документальних перевірок, необхідність для проведення яких виникла за результатами розгляду скарг на дії чи бездіяльність контролюючих органів щодо неправомірного нарахування грошових зобов’язань платників податків (Довідково: було призначено 4 перепровірки, з них 2 не розпочаті у зв’язку з невстановленням місце)).



У свою чергу заборона на проведення документальних перевірок фізичних осіб-підприємців залишається незмінною.















Чи включаються до складу доходу внесені власні кошти ФОП на розрахунковий рахунок згідно з нормами ПКУ?











Відповідно до норм ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої ФОП.

Враховуючи вищевикладене, до складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла фізичній особі - підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі від провадження господарської діяльності.









Таким чином, власні кошти, які фізична особа - підприємець зараховує на розрахунковий розрахунок, не включаються до складу доходу.





