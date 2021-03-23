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| Газета №35 (55) / 2014
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Підприємством втрачено частину первинних документів, чи буде проведено перевірку?
|Суспільство | 22-03-2021, 11:24
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До діючих на сьогодні норм ПКУ у разі надання платником податків повідомлення у п’ятиденний строк із дня втрати документів та неможливості проведення перевірки платника податків у зв'язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податків документів, строки проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки, на строк не більше ніж 120 днів.
У разі невідновлення документів або їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що відбулися після використання платником податків права на їх відновлення, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків.
Чи застосовується штраф, при проведенні документальної перевірки, до податкового агента за подання не в повному обсязі податкової звітності про суми доходів, нарахованих на користь платника податків ?
Якщо під час документальної перевірки виявлено неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих на користь платника податків, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення або збільшення податкових зобов’язань платника податку застосовується штраф в розмірі 1020 гривень.
При цьому відповідальність застосовується до загальної кількості порушень, а не до кожного порушення окремо.
Які категорії підприємців застосовують РРО у 2021 році?
Застосування РРО для більшості підприємців відтерміновано до 2022 року.
Так, для ФОП на єдиному податку 1 групи застосування РРО не передбачене.
Фізичні особи – підприємці 2-ї, 3-ї та 4-ї груп єдиного податку у 2021 році незалежно від обраного виду діяльності не застосовують РРО, якщо обсяг їх доходу протягом року не перевищуватиме 220 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2021 році це 1 млн. 320 тис. грн.
Але є винятки. Цього року застосування РРО є обов’язковим для ФОП-єдиноподатників, що здійснюють реалізацію складної побутової техніки, лікарських засобів, виробів медичного призначення, надання медичних послуг, реалізацію ювелірних виробів.
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