Підприємством втрачено частину первинних документів, чи буде проведено перевірку? Суспільство | 22-03-2021, 11:24 0 92









До діючих на сьогодні норм ПКУ у разі надання платником податків повідомлення у п’ятиденний строк із дня втрати документів та неможливості проведення перевірки платника податків у зв'язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податків документів, строки проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки, на строк не більше ніж 120 днів.



У разі невідновлення документів або їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що відбулися після використання платником податків права на їх відновлення, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків.









Чи застосовується штраф, при проведенні документальної перевірки, до податкового агента за подання не в повному обсязі податкової звітності про суми доходів, нарахованих на користь платника податків ?





Якщо під час документальної перевірки виявлено неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих на користь платника податків, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення або збільшення податкових зобов’язань платника податку застосовується штраф в розмірі 1020 гривень.



При цьому відповідальність застосовується до загальної кількості порушень, а не до кожного порушення окремо.









Які категорії підприємців застосовують РРО у 2021 році?









Застосування РРО для більшості підприємців відтерміновано до 2022 року.



Так, для ФОП на єдиному податку 1 групи застосування РРО не передбачене.



Фізичні особи – підприємці 2-ї, 3-ї та 4-ї груп єдиного податку у 2021 році незалежно від обраного виду діяльності не застосовують РРО, якщо обсяг їх доходу протягом року не перевищуватиме 220 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2021 році це 1 млн. 320 тис. грн.



Але є винятки. Цього року застосування РРО є обов’язковим для ФОП-єдиноподатників, що здійснюють реалізацію складної побутової техніки, лікарських засобів, виробів медичного призначення, надання медичних послуг, реалізацію ювелірних виробів.











