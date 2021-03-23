НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАТРИМАЛИ АФРИКАНЦЯ, ЯКИЙ ПЛАНУВАВ ПОТРАПИТИ ДО КРАЇН ЄС ЗА ЧУЖИМ ДОКУМЕНТОМ Суспільство | 22-03-2021, 11:31 0 105



Сьогодні зранку прикордонники Львівського загону у пункті пропуску «Шегині» виявили псевдоіталійця.

Один з пасажирів рейсового автобуса, що їхав до Польщі, на контроль надав паспорт громадянина Італії. У прикордонників виникли сумніви щодо належності паспорта пред’явнику. Крім цього, під час бесіди чоловік не міг чітко відповісти на запитання, що стосувалися паспортних даних. Згодом пасажир зізнався, що насправді він є громадянином республіки Гана.



Іноземця через кордон не пропустили та доставили до прикордонного підрозділу для з'ясування обставин порушення та прийняття правового рішення щодо притягнення до відповідальності.

