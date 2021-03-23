|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАТРИМАЛИ АФРИКАНЦЯ, ЯКИЙ ПЛАНУВАВ ПОТРАПИТИ ДО КРАЇН ЄС ЗА ЧУЖИМ ДОКУМЕНТОМ
|Суспільство | 22-03-2021, 11:31
| 0 105
|
Сьогодні зранку прикордонники Львівського загону у пункті пропуску «Шегині» виявили псевдоіталійця.
Один з пасажирів рейсового автобуса, що їхав до Польщі, на контроль надав паспорт громадянина Італії. У прикордонників виникли сумніви щодо належності паспорта пред’явнику. Крім цього, під час бесіди чоловік не міг чітко відповісти на запитання, що стосувалися паспортних даних. Згодом пасажир зізнався, що насправді він є громадянином республіки Гана.
Іноземця через кордон не пропустили та доставили до прикордонного підрозділу для з'ясування обставин порушення та прийняття правового рішення щодо притягнення до відповідальності.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Працівники Галицької митниці вилучили брендовий одяг вартістю майже 400 тис. гривень...
|22-03-2021, 15:11
| >>>
|Близько 2,5 мільярда гривень з початку року сплатили до державної казни платники податків Львівщин...
|22-03-2021, 11:53
| >>>
|СІРИЙ, НАРОДНИЙ, НЕПОМІТНИЙ, ВИКРАДЕНИЙ – ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ АВТОМОБІЛЬ, ЯКИЙ МАВ «СХОВАТИСЯ» В УКРАЇНІ...
|22-03-2021, 11:38
| >>>
|Улов на понад 1 мільйон гривень. На Херсонщині прикордонники затримали браконьєра...
|22-03-2021, 11:36
| >>>
|НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАТРИМАЛИ АФРИКАНЦЯ, ЯКИЙ ПЛАНУВАВ ПОТРАПИТИ ДО КРАЇН ЄС ЗА ЧУЖИМ ДОКУМЕНТОМ...
|22-03-2021, 11:31
| >>>
|Підприємством втрачено частину первинних документів, чи буде проведено перевірку?...
|22-03-2021, 11:24
| >>>
|Поновлено проведення під час карантину ряду перевірок. Так що ж на сьогодні заборонено в сфері податкового контролю платників, а що ні?...
|22-03-2021, 11:20
| >>>
|