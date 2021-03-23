Улов на понад 1 мільйон гривень. На Херсонщині прикордонники затримали браконьєра Суспільство | 22-03-2021, 11:36 0 98 ВІДЕО: https://studio.youtube.com/video/_8yg1ejkANQ/edit





В ході реалізації інформації оперативних співробітників Херсонського прикордонного загону, поблизу населеного пункту Красне, прикордонники відділу «Скадовськ» спільно з представниками Херсонського рибоохоронного патруля виявили громадянина України, який незаконно здійснював вилов водних живих біоресурсів на маломірному плавзасобі.



За допомогою месинової сітки браконьєр спіймав 3 рибини білуги, 3 рибини камбали, 1 рибину осетра та 14 крабів, які занесені до Червоної книги України. Загальна сума збитків державі складає понад 1 мільйон 118 тисяч гривень.



Ще двох браконьєрів на маломірному плавзасобі з уловом на 30 тисяч гривень виявили прикордонники відділу «Чонгар» на узбережжі Утлюцького лиману.



В обох випадках в діях порушників вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 249 ККУ «Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним, добувним промислом».



Зазначимо, з метою недопущення порушення режиму державного кордону, прикордонного режиму та протидії незаконному вилову живих водних ресурсів з 20 березня 2021 року розпочались оперативно-профілактичні заходи «Узбережжя-2021». Заходи проводяться у взаємодії з Держекоінспекцією, Держрибагенством та Національною поліцією.





