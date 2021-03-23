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Улов на понад 1 мільйон гривень. На Херсонщині прикордонники затримали браконьєра
|Суспільство | 22-03-2021, 11:36
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|ВІДЕО: https://studio.youtube.com/video/_8yg1ejkANQ/edit
В ході реалізації інформації оперативних співробітників Херсонського прикордонного загону, поблизу населеного пункту Красне, прикордонники відділу «Скадовськ» спільно з представниками Херсонського рибоохоронного патруля виявили громадянина України, який незаконно здійснював вилов водних живих біоресурсів на маломірному плавзасобі.
За допомогою месинової сітки браконьєр спіймав 3 рибини білуги, 3 рибини камбали, 1 рибину осетра та 14 крабів, які занесені до Червоної книги України. Загальна сума збитків державі складає понад 1 мільйон 118 тисяч гривень.
Ще двох браконьєрів на маломірному плавзасобі з уловом на 30 тисяч гривень виявили прикордонники відділу «Чонгар» на узбережжі Утлюцького лиману.
В обох випадках в діях порушників вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 249 ККУ «Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним, добувним промислом».
Зазначимо, з метою недопущення порушення режиму державного кордону, прикордонного режиму та протидії незаконному вилову живих водних ресурсів з 20 березня 2021 року розпочались оперативно-профілактичні заходи «Узбережжя-2021». Заходи проводяться у взаємодії з Держекоінспекцією, Держрибагенством та Національною поліцією.
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