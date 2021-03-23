СІРИЙ, НАРОДНИЙ, НЕПОМІТНИЙ, ВИКРАДЕНИЙ – ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ АВТОМОБІЛЬ, ЯКИЙ МАВ «СХОВАТИСЯ» В УКРАЇНІ...

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Суспільство | 22-03-2021, 11:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 118 118    


Учора опівдні прикордонники Львівського загону виявили автомобіль Volkswagen Golf VI, який більше 10 років катався Європою у статусі викраденого.
Громадянин України 1974 року народження прибув для проходження прикордонного контролю у пункт пропуску «Шегині».

Автомобіль мав номерні знаки німецької реєстрації, а його новий власник сподівався розмитнити машину встановленим порядком. Яким же було здивування нашого співвітчизника, коли він дізнався про спрацювання стосовно авто бази даних міжнародної поліцейської організації Інтерпол.

Як з’ясували правоохоронці, цей автомобіль був викрадений в Італії ще наприкінці 2010 року. Як йому вдавалося більше 10 років залишатися непоміченим для поліції, залишається загадкою.

Авто передали співробітникам Національної поліції для подальшого з’ясування непересічної історії пересічної машини.
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