Близько 2,5 мільярда гривень з початку року сплатили до державної казни платники податків Львівщин Суспільство | 22-03-2021, 11:53 0 107





Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, до загального фонду Державного бюджету України з початку року платники податків Львівщини сплатили понад 2465 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Проти того самого періоду минулого року до бюджету надійшло понад 305 млн грн, або на 14,1 відсотка більше.



Надходження зросли по більшості бюджетоформуючих податків, окрім акцизного податку з вироблених в Україні товарів та податку на прибуток. По податку на додану вартість надійшло на 143,6 млн грн, або на 14,6 відс більше, по податку на доходи фізичних осіб на 68,7 млн грн, або на 14,2 відс більше, військового збору надійшло на 15,1 млн грн, або на 9,98 відс більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.