Працівники Галицької митниці вилучили брендовий одяг вартістю майже 400 тис. гривень Суспільство | 22-03-2021, 15:11 0 236





Дві спроби ввезення одягу без декларування припинено в міжнародному аеропорту «Львів».

Громадяни України та Узбекистану прибули в аеропорт «Львів» зі Стамбула. Формою проходження митного контролю вони обрали «зелений коридор». При усному опитуванні громадяни заперечили наявність будь-яких товарів, у тому числі таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено. Однак під час митного контролю, окрім речей, що дозволено ввозити без оподаткування, (товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро) митники виявили понад 80 одиниць одягу для жінок та чоловіків в асортименті, відомих торговельних марок Brioni, Dsquared2, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, тощо.

Стосовно громадян складено протоколи про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.



