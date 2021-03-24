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Вдруге за тиждень у США сталася масова стрілянина
|Суспільство | 23-03-2021, 09:39
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|Озброєний чоловік відкрив вогонь у супермаркеті в американському місті Боулдер, вбивши 10 осіб, включно із поліцейським.
Джерело: Reuters
Деталі: Поліція поки не розкриває всіх деталей трагедії та мотивів цього вчинку. Проте відомо, що коли стрілок посеред дня почав вести вогонь, то люди в паніці намагались покинути магазин, утворивши на виході великий натовп.
Серед загиблих також є 51-річний поліцейський, який перший прибув на місце події.
Підозрюваного затримали, але допоки не надали про нього будь-яких даних. На записах з камер спостереження видно, як бородатого чоловіка без сорочки вивели із магазину в наручниках, а потім перемістили у машину швидкої допомоги.
Що передувало: 17 березня в салонах в американській Атланті та передмісті сталися три стрілянини, у результаті яких загинули щонайменше семеро людей.
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