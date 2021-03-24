Учора ввечері на Закарпатті прикордонники України та Румунії в результаті проведення спільних заходів запобігли спробі незаконного переправлення через кордон партії контрабандного тютюну. Суспільство | 23-03-2021, 09:59 0 114 https://youtu.be/8Nkhr8FgAh4







Військовослужбовці відділення «Великий Бичків» Мукачівського прикордонного загону під час патрулювання помітили групу осіб, які бігли в бік кордону із пакунками на плечах. Зловмисники мали намір переправити сигарети через річку ивіиса. Про даний факт українські прикордонники негайно повідомили своїх румунських колег.



В результаті взаємообміну інформацією та проведенню спільних пошукових заходів було виявлено 19 пакунків тютюнових виробів та затримано вісьмох осіб у мокрих гідрокостюмах.



Контрабандистів для складання адмінпротоколів доправили до прикордонного підрозділу, оцінку їх діям вже невдовзі надаватиме суд.