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| Газета №35 (55) / 2014
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Учора ввечері на Закарпатті прикордонники України та Румунії в результаті проведення спільних заходів запобігли спробі незаконного переправлення через кордон партії контрабандного тютюну.
|Суспільство | 23-03-2021, 09:59
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|https://youtu.be/8Nkhr8FgAh4
Військовослужбовці відділення «Великий Бичків» Мукачівського прикордонного загону під час патрулювання помітили групу осіб, які бігли в бік кордону із пакунками на плечах. Зловмисники мали намір переправити сигарети через річку ивіиса. Про даний факт українські прикордонники негайно повідомили своїх румунських колег.
В результаті взаємообміну інформацією та проведенню спільних пошукових заходів було виявлено 19 пакунків тютюнових виробів та затримано вісьмох осіб у мокрих гідрокостюмах.
Контрабандистів для складання адмінпротоколів доправили до прикордонного підрозділу, оцінку їх діям вже невдовзі надаватиме суд.
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