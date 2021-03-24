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Прикордонники у взаємодії з румунськими колегами затримали партію тютюнових виробів та вісьмох осіб у гідрокостюмах
|Суспільство | 23-03-2021, 10:05
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Учора ввечері на Закарпатті прикордонники України та Румунії в результаті проведення спільних заходів запобігли спробі незаконного переправлення через кордон партії контрабандного тютюну.
Військовослужбовці відділення «Великий Бичків» Мукачівського прикордонного загону під час патрулювання помітили групу осіб, які бігли в бік кордону із пакунками на плечах. Зловмисники мали намір переправити сигарети через річку Тиса. Про даний факт українські прикордонники негайно повідомили своїх румунських колег.
В результаті взаємообміну інформацією та проведенню спільних пошукових заходів було виявлено 19 пакунків тютюнових виробів та затримано вісьмох осіб у мокрих гідрокостюмах.
Контрабандистів для складання адмінпротоколів доправили до прикордонного підрозділу, оцінку їх діям вже невдовзі надаватиме суд.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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