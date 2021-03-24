Наркотиків на мільйон: яворівські наркозбувачі уже під вартою Суспільство | 23-03-2021, 10:06 0 108





Суд задоволив клопотання Яворівської окружної прокуратури про обрання чотирьом жителям Новояворівська, які впродовж лютого-березня цього року на території Яворівського району організували збут наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.2 ст.307 КК України), запобіжних заходів.



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=291095), місцева мешканка у змові з трьома чоловіками розфасовувала амфетамін та канабіс, а спільники робили закладки цих речовин, фотографували місця закладок і відправляли покупцям через Телеграм-канал. Кошти за продаж отримували на банківські картки.



Зокрема, трьом спільникам-чоловікам, які забезпечували доставку психотропних речовин та наркотичних засобів в обумовлені місця, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 181,6 тис грн.



Щодо жінки, то завдяки принциповій позиції прокурорів, підозрюваній не лише призначили тримання під вартою, а й, враховуючи обсяги та вартість вилучених за місцем її проживання наркотиків та психотропів, у порівнянні зі спільниками, збільшили у 2,5 рази розмір застави – до 454 тис грн.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Яворівського районного відділу поліції.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури