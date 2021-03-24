ПРЕСРЕЛІЗ Суспільство | 23-03-2021, 10:52 0 100

Працівники Галицької митниці вилучили технічні засоби відеоспостереження та радіозв’язку.

Сьогодні, 23.03.2021, вночі в пункт пропуску «Шегині-Медика» прибув мікроавтобус під керуванням 42-річного громадянина України, мешканця Львівщини. Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчив, що немає товарів, які підлягають оподаткуванню. Однак під час огляду автомобіля в його салоні серед особистих речей виявлено 37 одиниць товару, вартість якого перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Зокрема камери відеоспостереження, та комплекти радіостанцій.

За ознаками ст. 471 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Предмети правопорушення вилучено, їх вартість буде встановлено доддатково. Справу скерують до суду.



