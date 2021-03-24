Понад 2 тисячі ліцензій видано платникам податків з початку року на торгівлю підакцизними товарами Суспільство | 23-03-2021, 13:46 0 129







З початку року Головним управлінням ДПС у Львівській області видано 2 178 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (1156 шт), тютюновими виробами (950 шт), пальним (20 шт), на право зберігання пального (45 шт), оптової торгівлі пальним (7 шт). В той же час призупинено дію 534 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (242 шт) та тютюновими виробами (207 шт), на право зберігання пального (85 шт), та анульовано 437 ліцензій, з них на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (269 шт), тютюновими виробами (145 шт), пальним (13 шт), на право зберігання пального (7 шт), оптової торгівлі пальним (3 шт).









Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/458688.html





