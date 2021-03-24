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До відома суб’єктів декларування!

Суспільство | 23-03-2021, 15:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 100 100    

Термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення
за 2020 рік закінчується 31 березня 2021 року

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що 31 березня 2021 року закінчується термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення за 2020 рік суб’єктів декларування, визначеними Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII (зі змінами та доповненнями).
До відома суб’єктів декларування надається інформація щодо розміщення в мережі Інтернет оновлених роз’яснень, матеріалів, сервісів та інструментів щодо заповнення е-декларацій, а саме:
-матеріали щодо заповнення е-декларацій, які розміщені на вебсайті Національного агентства: https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannua/;
-роз’яснення Націанального агентства щодо е-декларування із можливістю пошуку по тексту: https://bit.ly/3a2Rlbt;
-онлайн курс, який допоможе заповнити е-декларацію «Просто про е-декларування»: https://cutt.lu/8zM6rtV;
-ресурси сторінки Офісу розбудови доброчесності, де можна дізнатися як правильно заповнювати е-декларації й отримати відповіді на запитання «що, де, коли і як?»: https://cutt.ly/yzlusdu;
-ресурси сторінки Facebook Офісу розбудови доброчесності: https://www.facebook.com/prosvita.nazk;
-ресурси сторінки Facebook Національного агентства: https://www.facebook.com/NAZKgov;
-ресурси Telegram каналу Національного агентства: https://t.me/NAZK_gov_ua;
-дані контакт-центру для допомоги декларантам: +38(044)200-06-94 та електронної скриньки для вирішення технічних питань: support@nazk.gov.ua.
Також повідомляємо про персональну відповідальність суб’єктів декларування за порушення вимог фінансового контролю:
-за декларування недостовірної інформації передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1000 до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) або  кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років (ст. 366-2 Кримінального кодексу України, діє з 30.12.2020);
-за умисне неподання суб’єктом декларування е-декларації передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років (ст. 366-3 Кримінального кодексу України, діє з 30.12.2020);
-за несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Крім того, встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання е-декларацій, або внесення в них недостовірних відомостей має наслідком внесення за рішенням суду  суб’єкта декларування до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.



Ірина Слесаренко 2973669
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