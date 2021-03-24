   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 24/03/2021 Мер Львова: про червону зону, нові карантинні обмеження та ситуацію з поліклінікою на вул. Мазепи...>> Мер Львова: про червону зону, нові карантинні обмеження та ситуацію з поліклінікою на вул. Мазепи...>> Розкрадання бюджетних коштів на понад 1,3 млн грн під час будівництва велоремонтних станцій на Львівщині – викрито групу осіб...>> Управління інформаційних технологій відкриває Академію цифрової грамотності для мешканців Львівської громади...>> Міжнародна організація AIESEC за підтримки UNICEF проводить «Найбільший урок у світі»...>> У Львові обговорили питання безпеки дітей в мережі інтернет під час заходу «Заради дітей»...>> «Шпиталь на вул. Мазепи — тимчасовий, на період критичної ситуації», — Андрій Москаленко...>> Митники викрили оборудку з деревиною...>> До відома суб’єктів декларування!...>> Юрій Лукашевський очолив департамент міської агломерації...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Вбивство безвісті зниклого у Дрогобичі: підозрюваних взяли під варту...
16-03-2021, 10:50  >>> 
За вбивство собак жителю Червоноградщини загрожує до 8 років ув’язнення...
04-03-2021, 16:25  >>> 
Підозрюваний у жорстокому вбивстві у Дрогобичі знаходиться під вартою...
02-03-2021, 09:27  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пандемія: Україна на 6 позиції серед країн Європи за кількістю нових хворих...
23-03-2021, 09:37  >>> 
У ВООЗ вважають моральним провалом розподіл вакцин між країнами...
23-03-2021, 08:05  >>> 
В обласній лікарні Дніпра – найбільше тяжких COVID-хворих за час пандемії...
23-03-2021, 08:00  >>> 

Митники викрили оборудку з деревиною

Суспільство | 23-03-2021, 15:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 113 113    

Працівники Галицької митниці Держмитслужби запобігли спробі вивезення за підробними документами цінної породи лісу.

Днями в зону митного контролю пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне» в’їхав транспортний засіб, який переміщував понад 11 м³ необрізних (ясеневих) дощок та понад 16 м² дубового шпону. Згідно з поданими до митного контролю документами пиломатеріали перевозили з Івано-Франківської обл. в Польщу.

Під час митного контролю виникла підозра щодо невідповідності переміщуваного товару. У зв’язку з цим було проведено лісотоварознавче дослідження, яке встановило, що фактично перевозили дошку породи «явір», яка належить до рідкісних порід дерев, її вивезення за межі митної території України заборонено.

Стосовно керівника підприємства з Івано-Франківщини складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України . Цінну деревину вилучено. Справу скерують до суду.

   Новини по темі: Суспільство
Розкрадання бюджетних коштів на понад 1,3 млн грн під час будівництва велоремонтних станцій на Львівщині – викрито групу осіб...
23-03-2021, 18:41  >>> 
Митники викрили оборудку з деревиною...
23-03-2021, 15:38  >>> 
До відома суб’єктів декларування!...
23-03-2021, 15:20  >>> 
Понад 2 тисячі ліцензій видано платникам податків з початку року на торгівлю підакцизними товарами...
23-03-2021, 13:46  >>> 
ПРЕСРЕЛІЗ...
23-03-2021, 10:52  >>> 
Наркотиків на мільйон: яворівські наркозбувачі уже під вартою...
23-03-2021, 10:06  >>> 
Прикордонники у взаємодії з румунськими колегами затримали партію тютюнових виробів та вісьмох осіб у гідрокостюмах...
23-03-2021, 10:05  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: транспорт в карантин, "слуги" про акцію прихильників Стерненка...
23-03-2021, 09:58  >>> 
Головні новини середи і ночі: Байден назвав Путіна "вбивцею", звіт Ірану про літак МАУ...
18-03-2021, 09:12  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: речник ТКГ послав на три букви, розвідка США про Путіна...
17-03-2021, 10:32  >>> 
   ПолітикаПолітика
Німеччина посилить карантин на великодні свята...
23-03-2021, 09:45  >>> 
США, Канада та ЄС запровадили санкції проти Китаю через порушення прав меншин...
23-03-2021, 08:03  >>> 
Арестович пояснив, чому не розголошують зміст документів ТКГ...
23-03-2021, 08:02  >>> 
   Діловий світДіловий світ
NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць...
19-03-2021, 02:59  >>> 
Російський завод Оксани Марченко модернізують, щоб випускати бензин — "Схеми"...
18-03-2021, 08:51  >>> 
У роботі програм Microsoft сталися тисячі збоїв...
16-03-2021, 09:42  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Розкрадання бюджетних коштів на понад 1,3 млн грн під час будівництва велоремонтних станцій на Львівщині – викрито групу осіб...
23-03-2021, 18:41  >>> 
Митники викрили оборудку з деревиною...
23-03-2021, 15:38  >>> 
До відома суб’єктів декларування!...
23-03-2021, 15:20  >>> 
   ВладаВлада
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
   КультураКультура
Помер відомий піаніст, володар 23 "Греммі" Чик Коріа...
12-02-2021, 08:37  >>> 
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 
Колядники Німеччини збирають гроші для дітей з України...
08-01-2021, 10:45  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
22:02 Мер Львова: про червону зону, нові карантинні обмеження та ситуацію з поліклінікою на вул. Мазепи
22:01 Мер Львова: про червону зону, нові карантинні обмеження та ситуацію з поліклінікою на вул. Мазепи
18:41 Розкрадання бюджетних коштів на понад 1,3 млн грн під час будівництва велоремонтних станцій на Львівщині – викрито групу осіб
16:21 Управління інформаційних технологій відкриває Академію цифрової грамотності для мешканців Львівської громади
15:58 Міжнародна організація AIESEC за підтримки UNICEF проводить «Найбільший урок у світі»
15:57 У Львові обговорили питання безпеки дітей в мережі інтернет під час заходу «Заради дітей»
15:56 «Шпиталь на вул. Мазепи — тимчасовий, на період критичної ситуації», — Андрій Москаленко
15:38 Митники викрили оборудку з деревиною
15:20 До відома суб’єктів декларування!
13:59 Юрій Лукашевський очолив департамент міської агломерації

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования