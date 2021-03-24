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Митники викрили оборудку з деревиною
|Суспільство | 23-03-2021, 15:38
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Працівники Галицької митниці Держмитслужби запобігли спробі вивезення за підробними документами цінної породи лісу.
Днями в зону митного контролю пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне» в’їхав транспортний засіб, який переміщував понад 11 м³ необрізних (ясеневих) дощок та понад 16 м² дубового шпону. Згідно з поданими до митного контролю документами пиломатеріали перевозили з Івано-Франківської обл. в Польщу.
Під час митного контролю виникла підозра щодо невідповідності переміщуваного товару. У зв’язку з цим було проведено лісотоварознавче дослідження, яке встановило, що фактично перевозили дошку породи «явір», яка належить до рідкісних порід дерев, її вивезення за межі митної території України заборонено.
Стосовно керівника підприємства з Івано-Франківщини складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України . Цінну деревину вилучено. Справу скерують до суду.
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